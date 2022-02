El joven Alvearense se quedó con un meritorio 3º Puesto en el torneo Sub 1800 “Copa de Verano 2022” organizado por el prestigioso Club “Mendoza Regatas”.

Entre el viernes 4 y el domingo 6 de febrero, se disputó en la ciudad de Mendoza, el torneo válido al Ranking Internacional de la Federación Internacional de Ajedrez, “Copa de Verano 2022”, que reunió a fuertes jugadores Sub 1800 de ELO de toda la región.

El joven Alvearense Camilo Lieby, de 15 años de edad, vigente Campeón Provincial de la Categoría Sub 16, llegó hasta el Club “Regatas” para retomar sus participaciones presenciales, que no han sido demasiadas durante el último tiempo. El último encuentro válido al Ranking del que participó fue en febrero de 2021 en La Punta, San Luis, cuando logró el Campeonato Sub 1600 “Complejo Betania”.

El torneo en “Regatas”, se disputó a un ritmo de 30 minutos + 30 segundos de incremento por jugada, por jugador, y a 7 rondas, y el único Alvearense presente en la competencia, obtuvo 4 victorias, 2 empates y una derrota, y quedó en el 3º puesto, a sólo medio punto del Sub Campeón.

Principales Posiciones, entre 25 jugadores:

1º Jeremías Isgro 6 Pts

2º Fabio Morales 5,5 Pts

3º Camilo Lieby 5 Pts

4º Nicolás Marengo 5 Pts

5º Jerónimo Curi 4,5 Pts

6º Fernando Juri 4,5 Pts

7º Nicolás Boccia 4 Pts

8º Jorge Porolli 4 Pts

9º Damián Sortino 3 Pts

10º Christian Otero 3 Pts