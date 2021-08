El alvearense Agustín Loser regresó a General Alvear después de la histórica conquista de la medalla de Bronce en los Juegos Olímpicos de Tokio y una gran cantidad de gente le dio una cálida bienvenida al departamento.

Con la presea de bronce en el pecho, Loser recorrió el radio céntrico ante la ovación de la gente que lo recibió con un apoyo masivo. «Todavía no lo puedo creer, me habían contado que iban a hacer un recibimiento, lo del autobomba, pero no me esperaba esa cantidad de gente. Esta vez fue una locura por la cantidad de gente y quiero agradecerles de corazón por tanto cariño», manifestó el medallista olímpico en diálogo con FM Viñas.

A sus 23 años, y en lo que asegura que es el mejor momento de su carrera, también se acordó de los jóvenes. «Habían muchos chicos y creo que es bueno que se interesen por el deporte, que tiene valores muy importantes que no se si te los da otras cosas. Así que ojalá que pueda crecer el deporte acá y en Argentina», expresó el alvearense, que recibió un apoyo acorde al éxito logrado con la Selección Argentina de Voley.

Además de los vecinos que se acercaron, también es importante destacar el trabajo de la Municipalidad de General Alvear en la organización del recibimiento, la familia de Agustín que también contribuyó, sus amigos y los profesores de la Escuela de Agricultura, donde hizo su secundario y comenzó a jugar voley.

Por otra parte, también hubo distinciones para el deportista en el Cine Teatro Antonio Lafalla, por parte del Concejo Deliberante, Dirección de Deportes, la Escuela de Agricultura y el Andes Football Club, acto que también contó con la presencia del Intendente Walther Marcolini.

•L.A.