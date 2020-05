Desde Contingencias Climáticas informaron que el pago del Seguro Agrícola se hará únicamente por transferencia bancaria.

“Hay gente que no cuenta con CBU, no tiene tecnología o no la sabe manejar”, señaló en dialogo con F.M. Viñas, Agustín Anzorena, Director de Agricultura local.

Viendo esta situación desde la Dirección se ha decidido atender presencialmente en Sarmiento 33, para que las personas que no sepan cómo cargar el CBU, puedan asesorarlas y cobrar el seguro.

El que no cuente con una cuenta, puede hacerlo a través de la de un tercero con una autorización previa del titular.

“Los productores que han mandado su CBU ya están cobrando”, indicó.

A.C.