El mejor ciclista alvearense en la Vuelta de Mendoza contó sus sensaciones tras conseguir el puesto 12 en la general a 11 minutos y 18 segundos del ganador Juan Pablo Dotti. Agradeció a su familia por el apoyo en los meses de preparación, al equipo MyG Servicios Petroleros por el profesionalismo con el trabajaron y aseguró que hay más objetivos a futuro para seguir compitiendo en las carreras más importantes del país.

En diálogo con FM VIÑAS, Adrián Chávez hizo un balance positivo de su participación en la 45° Vuelta de Mendoza, en la que logró terminar en el puesto 12 de la clasificación general. «Arrancamos después de una semana complicada, por una caída en San Luis, pero a pesar de la lesión la llevamos de la mejor manera y tuvimos resultados positivos», explicó el pedalista, y agregó: «La etapa más difícil fue la última, después de subir el Cristo, porque pensamos que iba a ser tranquila. Hubo ataques, pinchazos, roturas de bici, pero tuvimos un gran equipo y un gran técnico que nos llevó adelante de nuevo».

En cuanto a la etapa ‘reina’ con escalada al Cristo Redentor, que fue decisiva para meterse entre los 20 mejores, Chávez contó: «Se prepara todo el año y es la más difícil. Trabajamos con Carli (Cogo), que era el mejor ubicado en la general y en las Cuevas me dio la oportunidad de hacer mi carrera que me sirvió para tener un gran avance en la general». Asimismo afirmó: «Se cruzan muchas cosas por la cabeza, es mucho sacrificio y por momentos te dan ganas de bajar la bicicleta a un costado. La motivación de ver a mi familia apoyándome fue muy lindo y me dio mucha fuerza».

Además, manifestó que tuvieron un condicionante extra a la dura escalada en la penúltima etapa de la vuelta: «Al camino lo habíamos hecho en forma de entrenamiento, pero el sábado estaba muy suelto debido a la gente que estaba desesperada por ver la mejor etapa de la vuelta y los ciclistas nos encontramos un camino muy suelto, en el que me caí 3 veces porque se enterraba y era difícil de traccionar». Pese a eso, el oriundo de General Alvear, logró meterse entre los mejores días en esa escalada que terminan envuelto en camperas por el frío que hace en altura.

Con respecto a la estructura con la cual compitió, destacó la profesionalidad del MyG Servicios Petroleros, un equipo con grandes aspiraciones. «Estuvo muy bien organizada nuestra logística, quisimos hacerlo de la mejor manera. Contamos con un cocinero, masajista y mecánico. Lo único que teníamos que hacer era subir a la bici y pedalear. La idea es ser continental, y pensando en eso desde ya tenemos que actuar como profesionales, terminar la carrera e higienizarnos, comer proteína y carbohidratos», expresó el atleta.

Además, elogió el aspecto deportivo del proyecto que comenzó en agosto de 2019 y tuvo como punto cúlmine la competencia más importante de la provincia. «Eran todos chicos nuevos, que venían del Mountain Bike y hoy están a la par nuestro (de Chávez y Cogo, que son los experimentados). Siempre fuimos mejorando, nos quedamos con la Vuelta de Tupungato y disputamos la malla de mejor mendocino en la Vuelta de Mendoza. Fueron cosas muy lindas las que vivimos y ojalá que el grupo siga así, porque la idea es seguir sumando gente joven», cerró Chávez, y puso la Vuelta de Alvear (empieza el 24 de marzo) como próximo objetivo para él y su equipo.

Más alvearenses

Además de Adrián Chávez, que se destacó por su posición en la general, hubo otros tres representantes de General Alvear en la 45° edición de la Vuelta de Mendoza. Se trata de Gustavo López, Lautaro Medina y Lucas Páez, quienes por diferentes motivos no lograron completar las 8 etapas de competencia.

