A través de la firma de una carta mundial, adhirieron a los propósitos y las acciones que promueve la Red de Polinizadores Mendocinos para mitigar en los próximos años el impacto ambiental. De este modo, se suman también a la campaña “Race to Zero” de la ONU.



La Red de Polinizadores Mendocinos dio un paso clave en su propósito de avanzar hacia un planeta saludable, resiliente y sin emisiones de carbono: sumó el compromiso de todos los intendentes para aunar esfuerzos para mitigar el impacto ambiental que generan las personas, las instituciones y los gobiernos. Lo hicieron a través de la firma de un acuerdo macro que tuvo lugar en la UNCUYO, institución que forma parte de este movimiento. Los Polinizadores reúnen a cámaras empresariales, referentes del Polo TIC y del Foro Diplomático de Mendoza, a otras universidades y a organismos privados, entre otros actores.

De este modo, los departamentos adhirieron a la campaña Race to Zero que impulsa la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para –individualmente– reducir a la mitad las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030 y lograr emisiones netas cero tan pronto como sea posible, antes del 2050. La meta es contribuir a no sobrepasar en 1,5 grados centígrados la temperatura del planeta respecto de la época preindustrial.

Estos nuevos polinizadores que se suman a la Red son actores fundamentales en pos de este objetivo por tener la posibilidad de generar el contacto con la ciudadanía para involucrarla en diversas actividades.

“Hoy es un día histórico porque los intendentes son los que están en el territorio, con la gente, con la que tenemos que trabajar, a la que tenemos que cuidar y con la que hay que promover acciones por el bien común. A trabajar juntos por un bien común por nuestro planeta, por nuestro continente, por nuestro país, por nuestra Mendoza”, dijo en sus palabras de bienvenida la Rectora Esther Sánchez, celebrando que desde las comunas se sumaran a un reto al que calificó de “ambicioso”.

Y agregó: ‘Queremos con ustedes co-liderar este compromiso por la defensa del planeta a través de un movimiento inspirador en el mundo’.

Sánchez mencionó también que esta acción tiene que ver con la sostenibilidad. ‘Cuando hablamos de ser sostenibles, hablamos de pensar en una vida posible no solo para nuestros hijos y nietos sino para las generaciones venideras’, sostuvo la Rectora, al tiempo que repasó los avances que se fueron dando desde junio de 2021, cuando con referentes del Foro Diplomático y del Polo TIC empezaron a plantearse retos para inspirar al mundo desde Mendoza y a convocar a gente comprometida con la defensa del planeta.

‘Entendemos que esto no solo es un reto, sino una responsabilidad y una oportunidad’, advirtió la Rectora.

Por su parte, Rafael Kemelmajer, presidente del Polo TIC e impulsor de la Red de Polinizadores, resaltó que hay varios motivos por los que Mendoza puede tomar el liderazgo en esta materia, pero destacó a dos por sobre todo: la genética de la provincia y los liderazgos presentes en este acuerdo, ‘por su convergencia’.

‘Acá se formó el Ejército de Los Andes. La mayor épica de la historia latinoamericana empieza acá. Era para la liberación, pero nosotros ya éramos libres, fue un ejército para otros. Podemos recuperar esa independencia. Estas son muestras para la ciudadanía de que podemos lograr aumentar la autoestima colectiva para el bien común», señaló en primer lugar para luego decir que «hay que tener, ante todo, el coraje de sumarse, de trabajar junto a otro, de colaborar con el otro. Acá no existe el aplauso para uno. Esto lo logramos todos juntos’.

En la actividad que tuvo lugar en el CICUNC también se compartieron mensajes de distintos referentes internacionales por el cambio climático, como es el caso de Gonzalo Muñoz, Champion de la COP25; de Enrique Iglesias, ex presidente del BID, y de Helena Fonseca, Coordinadora del Programa de Compras Públicas de la OEA y Secretaria Técnica de la Red Interamericana de Compras Gubernamentales (RICG).

A su turno, cada intendente asumió el compromiso junto con un polinizador, firmando el acuerdo y replicando así –simbólicamente– el espíritu de este movimiento: transferir de unos a otros la necesidad de tomar acción por el planeta.

Asimismo, cada uno de estos nuevos miembros de la Red relató cuáles considera sus principales retos, reflejando la diversidad de desafíos que tendrán de ahora en más para lograr la “huella verde”. Entre ellos, se mencionó desde la importancia de “enamorar” a los jóvenes con propuestas de impacto; de transmitirle a la sociedad que esto no tiene que ver con “ciencia y academia”, sino con todos; y la de generar nuevos debates y planes de acciones climáticas pensando en retos globales pero con “soluciones locales”.

Además de la Rectora de la UNCUYO, participaron de este encuentro rectores de otras universidades, autoridades del Polo TIC, del Foro Diplomático -que lidera Carlos Abihaggle-, de Valos, entre otras cámaras y organismos privados.



Los polinizadores

La Red de Polinizadores Mendocinos es un movimiento generado por el Foro de Diplomáticos en Mendoza, el Polo TIC y un conjunto de cámaras empresariales que apunta a no desaprovechar la oportunidad para certificar una provincia y sus municipios con huella verde. Pretende, a su vez, facilitar y colaborar con la proyección internacional de Mendoza, partiendo de valores como el esfuerzo, la ética y la transparencia, uniendo fuerzas para contribuir de manera conjunta a la construcción de bienestar social, ambiental, económico y cultural.

Para los polinizadores, la convergencia de liderazgos de sectores es clave. Por eso apuntan a la vinculación con empresas, inversores, universidades, centros de formación e investigación, organismos de financiamiento internacional, cultura, agrupaciones profesionales y sindicales, medios de comunicación y redes informativas, personas de alto perfil y trayectoria, personalidades del deporte y de la cultura. En este sentido, los Polinizadores Mendocinos ya han firmado acuerdos con cámaras empresariales de distintas actividades y con todas las Universidades con sede en Mendoza.