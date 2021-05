Finalmente y luego de una larga espera, el padrón definitivo 2021 del plan alimentario tiene fecha de actualización. La nueva lista que cuenta con los ingresos anunciados por el presidente será publicada el jueves 27 de mayo día en se acreditarán saldos adeudados por edad o sea las madres que cobraron $6000 de básico y deberían cobrar $9000 o $12000 por los chicos mayores de 6 años que fueron retirados del padrón y ahora ingresan nuevamente.

¿Quiénes van a cobrar el jueves 27 de mayo?

El próximo jueves van a recibir la carga aquellas madres que cobraron la semana pasada por chicos menores de 6 años y que cuentan con el plástico habilitado.

¿Quiénes van a cobrar el viernes 28 de mayo?

Un día después de la renovación del padrón, van a cobrar aquellas AUH y PNC (madres de 7 hijos) que no cuentan con el plástico (tarjeta física) y tienen documentos terminados en 0 y 1. Este grupo recibirá el dinero en sus cuentas AUH o PNC respectivamente.

¿Quiénes cobran la semana que viene?

Ordenados por finalización de documento, la semana que comienza el lunes 31 de mayo van a cobrar las mamás que no tienen plástico y tienen DNI terminado en 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Este grupo recibirá el dinero en sus cuentas AUH o PNC respectivamente.

¿Quiénes ingresan al nuevo padrón?

En primer lugar van a entrar todas las AUH que están esperando cobrar la tarjeta desde marzo del 2020 (no se paga retroactivo). En segundo orden van a entrar las AUH con chicos de hasta 14 años y AUE con embarazos que superaron los tres meses de gestación. Por último también van a empezar a cobrar por primera vez aquellas mamás que tienen Pensiones No Contributivas por maternidad prolífica (Madres de 7 hijos).

Todavía resta saber si en junio también ingresarán PNC por discapacidad (hasta 18 años) y jubilados que cobran el haber mínimo. Por ahora, el ingreso de estos dos últimos grupos no fue confirmado en forma oficial pero se supo que el gobierno está estudiando la posibilidad de extender el beneficio.

¿Se puede retirar el dinero por cajero?

No. En el caso de las mamás que cobran en la cuenta, El Ciudadano te recomienda que no retires el dinero y uses la tarjeta de débito para comprar solo alimentos y/o bebidas. En cuanto a los beneficiarios que tienen el plástico, el mismo no está habilitado para retirar el dinero.

En el caso de que retires dinero en efectivo, el sistema podría detectar el movimiento y suspender el beneficio hasta nuevo aviso.

¿Qué se puede comprar con la Tarjeta Alimentaria?

Con el complemento del Ministerio de Desarrollo Social, solo se podrán adquirir productos alimenticios (comidas o bebidas). Por el momento, no se puede comprar ropa, pañales, artículos de limpieza o cualquier otro producto que no forme parte de la pirámide nutricional oficial. En los últimos días, autoridades de gobierno recomendaron comprar: carne, leche, huevos, verduras, pollo y bebidas de mesa.

¿Cuánto cobro por Tarjeta Alimentaria?