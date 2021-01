El presidente de la Federación Agraria Argentina dejó en claro la disconformidad del sector con respecto a las nuevas medidas del gobierno, porque considera que medidas similares trajeron consecuencias negativas en el pasado. Además de las pérdidas que les ocasione a los agrarios mejor posicionados, aseguró: «Van a perjudicar al pequeño productor».

En diálogo con FM VIÑAS, Carlos Achetoni opinó sobre la reacción del campo al anuncio de las nuevas medidas por parte del gobierno. «Ha caído muy mal el cierre de exportaciones del maíz. No hay necesidad de esto y se van a perder 800 millones de dólares que no vana a ingresar», afirmó el dirigente, y puso sobre la mesa la contradicción de quienes tomaron esta decisión: «Hasta hace unos días hacían cualquier cosa porque ingresen divisas. No entendemos».

A su vez, el presidente de la FAA aseguró: «Van a perjudicar al pequeño productor que, si tienen maíz, lo va a vender barato porque necesita pagar deudas». En contrapartida, también expuso la situación del sector agrícola mejor posicionado económicamente: «El sector concentrado, si le bajan el precio, no lo va a vender hasta que no vuelvan a los precios que tienen que ser».

En cuanto al objetivo del gobierno con esta limitación, Achetoni sostuvo que la restricción anunciada va a ser ineficiente para controlar precios. «La idea es que haya maíz barato para que haya carne barata, pero la carne no va a bajar fácilmente», expresó el dirigente, y analizó: «Cada día los insumos y costos de producción son más altos, y ellos (por el gobierno) tendiendo a que baje el precio del productor de maiz, a parte de la amenaza para los productores de carne».

Y haciendo memoria, el representante de la Federación Agraria explicó el resultado de medidas similares tomadas en el pasado: «No sé por qué se vuelve con esas recetas. Cuando había retenciones al maíz se producían 20 millones de toneladas, las sacaron y pasamos a producir 50». En cuanto a otras áreas de producción afectados, detalló: «Cuando le pusieron al trigo, tuvimos que importar porque hubo escasez y con la carne desaparecieron 10 millones de cabezas de ganado».

Por último, Achetoni resaltó la contradicción de los funcionarios con quienes había diálogo hasta los últimos días para bajar retenciones: «Estábamos reunidos con el Concejo Agroindustrial, con los gobiernos y los técnicos, tratando de conseguir bajas, como la ciruela, que fue a cero pero esto no se lo esperaba nadie». Por esa razón, es que el presidente insistió: «Estamos con buena voluntad, intentando re encausar el diálogo y trabajando en potenciar economías regionales».

•L.A.