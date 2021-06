El siniestro se produjo alrededor de las 12:15 hs de este domingo en la intersección de Avenida Alvear Oeste y calle Olascoaga.

Según informó Policia Vial a F.M. Viñas, el accidente fue protagonizado por una Ford Ecosport y una motocicleta, cuando ambos rodados circulaban en dirección al sur por Olascoaga.

Por razones no establecidas, al arribar al cruce con la principal avenida céntrica la movilidad menor no logró aminorar la marcha e impactó al vehículo en su parte trasera ocasionando que motociclista (25) cayera pesadamente sobre la carpeta asfáltica. Por su parte, el conductor (60) de la Ford no revistió lesiones.

Minutos mas tarde, se hizo presente una ambulancia del Hospital Enfermeros Argentinos, pero el joven no quiso recibir asistencia. Se labraron actuaciones en ‘averiguación lesiones culposas‘ bajo instrucción de la Unidad Fiscal de Comisaria 14°