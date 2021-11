Un nuevo caso de abigeato ocurrido en nuestro departamento se conoció en las últimas horas luego de la familia Gil, propietaria de un campo ubicado en cercanías del Cementerio Municipal, publicara las imágenes de tres de los equinos sustraídos en horas de la madrugada de este domingo.

Ceferino Gil dialogó con F.M. VIÑAS sobre el hecho ocurrido en horas de la madrugada de este domingo: ‘Se llevaron un yegua alazana que tiene un pata blanca, una potranca alazana con sus dos patas blancas y un potrillo ruano con tres patas blancas‘, explicó el damnificado.

Consultado, Gil aseguró saber quienes son los autores del delito indicando que residen en inmediaciones de barrio El Desvío y reconstruyó: ‘Estuve el sábado a las 23:30hs con los animales y a las 05hs del domingo llegué al lugar y ya no estaban‘, y en la misma línea relató que junto con Policía Rural recorrieron el trayecto que hicieron los malvivientes con los equinos: ‘Pasaron el río y agarraron una picada unos tres kilómetros hacia el sur y desde ahí los rastros llevan hasta la Ruta 143 por calle M donde se pierden las huellas de los animales‘.

‘Mientras uno trabaja estos malandras nos están observando y encima la Justicia no hace absolutamente nada. Pido a los funcionarios que funcionen en función de la gente porque no podemos seguir de esta manera‘, lamentó, además de dar cuenta que no es la primera vez que sufre el robo de animales: ‘Encima como burla los publican para vender a través de las redes sociales‘, concluyó.

Ante cualquier información sobre el paradero de los animales, la familia ofrece recompensa y facilitó el teléfono 02625 636912.