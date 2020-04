La cuarentena obligatoria establecida por el presidente Alberto Fernández como herramienta para evitar la propagación del coronavirus, derivó en un preocupante número de imputaciones contra quienes incumplieron lo dispuesto por el Gobierno nacional y salieron sin justificación de sus casas.

Según el área de Prensa del Ministerio Público Fiscal, hasta el martes en San Rafael, General Alvear y Malargüe se habían realizado 374 procesamientos por incumplimiento del aislamiento social, preventivo y obligatorio. Esa cifra corresponde a los imputados en el ámbito de la Justicia Provincial, no están los que quedaron a disposición de la Justicia Federal, por lo que el número es mayor. La gran mayoría de los imputados son de San Rafael, señalaron fuentes judiciales a este diario.

En ese contexto, quienes fueron detectados en la vía pública por agentes de la Policía de Mendoza o la Policía Federal y no pudieron justificar su presencia fuera de sus hogares, fueron aprehendidos y luego liberados, aunque a cada uno de ellos se les inició un proceso por infracción del artículo 205 del Código Penal Argentino, que establece penas de 6 meses a 2 años de prisión a quienes no cumplan con disposiciones adoptadas por autoridades competentes para evitar la circulación o contagio de una epidemia. Además, a la mayoría se les sumó el delito previsto en el 239 del CPA, que reprime con prisión “al que resistiere o desobedeciere a un funcionario público en el ejercicio legítimo de sus funciones”.

Ahora esos procesos, que recayeron en las distintas Fiscalías de Instrucción de Mendoza, llegaron a la etapa de juicio. En función de las restricciones y medidas sanitarias adoptadas ante la pandemia del Covid-19, las audiencias se realizarán a través de videoconferencia.

Serán clave, para quienes enfrenten los juicios por no acatar el aislamiento obligatorio, sus antecedentes. En caso de no tener historial delictivo, los incumplidores serán beneficiados con la suspensión de juicio a prueba, aunque deberán cumplir con tareas comunitarias en un organismo del Estado, que puede ser de jurisdicción municipal, provincial o nacional. Si bien no se prevé que vayan a la cárcel, tendrán que mantener una conducta intachable, por un período que determine el magistrado interviniente.

Asimismo, en su certificado de antecedentes figurará la causa penal y la correspondiente resolución del proceso.

Distinta es la situación que les espera a quienes, teniendo antecedentes penales, violaron la cuarentena. A partir de sus anteriores incursiones delictivas, tendrán que purgar la nueva pena en la cárcel. Como anteriormente detallamos, la pena por incumplir con la cuarentena va de 6 meses a 2 años de prisión. “Todas las personas que han sido procesadas van a tener que enfrentar este tipo de audiencias. Es muy importante remarcarlo, para que lo tengan en cuenta quienes piensen en incumplir la cuarentena”, añadieron desde tribunales.

