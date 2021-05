El Director de Ganadería habló del impacto negativo del cierre de exportación de la carne en la región, porque privan al sector de vender un producto que no tiene valor en el mercado interno como la vaca vieja. Además, aseguró que esto tampoco beneficiará a los consumidores finales.

En diálogo con F.M. VIÑAS, el Director de Ganadería Damián Carbó criticó al gobierno nacional por el cierre de las exportaciones a la carne, principalmente por el objetivo que tienen de bajar el precio para los consumidores: «Me da pánico porque, en este sector que uno conoce, ve el poco nivel de conocimiento que tienen los que toman decisiones y me imagino que en todas las otras áreas y es algo que me preocupa». En este sentido, agregó: «Se puede exportar tranquilamente, ganar en el mercado que mejor nos pague en el mundo y al mismo tiempo sacar a la carnicería un corte que esté al alcance de cualquier argentino».

Y con respecto al consumo interno, agregó: «El bife en la carnicería tiene 30% de impuestos. No quiero estirarme en economía, porque no es mi área pero lo básico es que si se quiere tener algo más barato, hay que tener más ofertas. Y para eso hay que estimular la producción, para que la carne esté al alcance de todos». Por esa razón, sentenció: «Pobres de los argentinos si creen que esto va a bajar el precio. Están dañando a productores, consumidores y toda la cadena de comercialización».

Además, Carbó también se refirió al impacto inmediato que tuvo en los dueños de ganado: «Esto golpea de lleno al 100% de ganaderos de Mendoza porque nos ha pegado directo en el precio de la vaca de refugo (vaca que ya no puede pastar y preñarse, y era exportada). No se entienden las líneas de estas políticas y me preocupa el desaliento que estoy viendo en el sector por esta nueva cachetada». Ante esta situación, aseguró: «Tengo el recuerdo de vender una vaca por menos de lo que vale una zapatilla y parece que vamos a volver a eso».

•L.A.