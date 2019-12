Con un tratamiento sumamente express, este viernes las Cámaras de Senadores y Diputados aprobaron el proyecto de modificación de la Ley 7722. Dos sesiones maratónicas que ignorando el clima social que se vivía en todos los puntos de la provincia le dieron luz verde a la mega minería contaminante.

En ambos cuerpos legislativos nuestros representantes alvearenses, Leonardo Viñolo (Senador), Maricel Arriaga y Gustavo Majstruk (Diputados) estuvieron a la altura de las circunstancias y votaron en contra del proyecto presentado por el Gobernador Suarez.

Si bien, se vaticinaba que el proyecto sería aprobado apenas fue presentado por el Ejecutivo provincial, el senador alvearense por el 4º distrito Leonardo Viñolo (UCR-FCM) formó parte de los 7 legisladores que en Senadores optaron por defender la 7722 contra las 28 senadores que le con sus votos permitieron que el proyecto cursara a Diputados.

LEONARDO VIÑOLO: “Una cosa es querer ampliar la matriz productiva y otra es descuidar lo que teníamos como matriz productiva”.

“El mismo pueblo fue quien la escribió, tanto en el Oasis Sur como los vecinos del Valle de Uco junto con científicos y profesionales en la materia consensuando la creación de la 7722 y que con el tiempo logró su constitucionalidad”, inició Viñolo.

Respecto a las intervenciones del resto de los miembros de la Cámara, el ex Consejero de Vialidad Provincial apuntó: “Escuchaba a senadores preopinantes y me preocupa porque tenemos un gran problema de criterio si pensamos que el ácido sulfúrico y el cianuro cambiaron su composición química y eso es grave de oír o si creemos que han salido biodegradables. Algunos normalizan estos químicos de tal manera que aparentemente van a hacer un estudio bromatológico para ver si incorporamos el ácido sulfúrico a la cadena alimenticia”.

Siguiendo la misma línea, expresó: “Tenemos un punto de vista opuesto quienes vivimos en el Oasis Sur. Una cosa es querer ampliar la matriz productiva y otra es descuidar lo que teníamos como matriz productiva y consideramos que es la agricultura, ganadería, horticultura y vitivinicultura, entre otras. Por qué no pensar en tecnificar los sistemas de riego y optimizar los recursos e invertir en nuestra producción y blindarlo de las inclemencias climáticas. Hablamos de puestos de trabajo pero seamos responsables que se crea por un lado y se pierden por otro como en el sector agrícola”.

“Rechazo totalmente este proyecto por eso estaremos acompañando a los pueblos llevando esto a la Suprema de Corte de Justicia”, cerró su intervención Leonardo Viñolo.

Alrededor de las 14:00h, estaba previsto el inicio de Sesión en la Cámara de Diputados casi asegurando el resultado en Cámara de Origen por lo que el debate fue escueto considerando el número de miembros y las exposiciones dejaron ver la posición de cada uno. Con 36 votos positivos y 11 negativos, la Cámara Baja aprobó definitivamente las modificaciones.

Con argumentos similares a los senadores, los diputados a favor hablaron de la minería contaminante para el crecimiento de la provincia y por parte de los defensores de la Ley 7722 se revalorizó la importancia del agua, la emergencia hídrica que atraviesa la provincia y la importancia de la Ley para el futuro de Mendoza.

MARICEL ARRIAGA: “Es parte de la historia y cultura de los alvearenses y por eso, en su nombre, rechazo las modificaciones”.

La Diputada Maricel Arriaga (UCR-FCM) disparó tempranamente en su firme intervención y sin rodeos comenzó: “Expreso y adelanto mi voto negativo con respecto al proyecto que pretende modificar la Ley 7722” y destacando sintéticamente la historia de la “ley del pueblo” continuó: “Esta ley ha sido un verdadero logro del pueblo desde el momento en que se gestó en las calles hasta que fue sancionada en el 2007. Esta banca y mi voto es de verdadera convicción y principios que representa la voluntad popular de más de 49.000 alvearenses y del Intendente Walther Marcolini y su equipo que dicen NO A LA MODIFICACIÓN DE LA 7722”.

“Esta ley tiene su monumento propio en General Alvear, en Ruta 188, a la cual se le rinde homenaje cada 20 de junio en la fecha de su aniversario porque es parte de nuestra historia y así elegimos vivir, porque somos hijos de aquellos que supieron escribirla y la defendemos por eso en nombre de todo el pueblo alvearense rechazo las modificaciones de la 7722”, concluyó Arriaga.

GUSTAVO MAJSTRUK: “La fundamentación científica está a favor de la ley 7722 mientras que la fundamentación económica inexplicable está del lado de la modificación”.

Por su parte, el Diputado Gustavo Majstruk (PJ), quien ya había fijado su posición desde que se conocieron los embates que sufriría la ley que regulaba y controlaba la minería, responsabilizó al Gobernador Rodolfo Suarez “por cualquier tipo de represión porque me acaban de avisar que en uno de los cortes que se está realizando en Bowen enviarán a Infantería por lo que sería lamentable que arremetan contra los chacareros y gente de bien que está allí”.

“Es tristemente histórico este día. En comisiones hemos escuchado tantas cosas acerca de utilizar eufemismos para llamar a combinaciones químicas como el cianuro a tal punto de decir que se usa en las casas para la limpieza y no tiene ni siquiera comparación”, enfatizó sobre la tergiversación que han dado al informar diversos medios de comunicación afinados con la modificación y el hermetismo mediático en torno al tema; y en la misma línea manifestó: “Las entidades científicas se han expresado en contra de la modificación y no a favor y es lamentable ver que los únicos fundamentos de esta modificación son económicos y un poco atados con alambres porque no pueden dar números concretos”.

Mientras la sesión avanzaba en el nudo vial de la Ciudad de Mendoza se desarrollaba un importante corte al igual que distintos lugares del interior provincial como Alvear, el Valle de Uco y San Rafael. La Casa de la Leyes estaba cerrada y vallada: “Estamos legislando encerrados mientras que los accesos están cortados, no por piqueteros, sino por gente del agro, comerciantes, gente que defiende el agua”.

Haciendo continuidad de su alocución no compartió la actitud del gobernador en el marco de la polémica por la modificación: “He escuchado que estar a favor de esto tiene que ver con reivindicar la política pero me parece que esta cuestión adoptada por el gobierno es casi tutelar y monárquica donde creen que por haber ganado las elecciones poseen todo el poder y estamos en otro tiempo de la historia donde no se da un cheque en blanco a quien haya ganado. Como los votaron es válido todo lo que dicen escuchaba por allí”, apuntó el Diputado justicialista.

Y destruyendo la fachada impuesta sobre el tratamiento de la ley, agregó: “Me llama la atención la fecha en la que se está tratando: días antes de navidad cuando la gente está con muchos problemas por eso lo quisieron debatir ahora. No aceptaron consultas populares ni encuestas sobre qué opina la gente realmente. Es lamentable”.

Al expresarse sobre la entidad que regularía la actividad, confesó: “Yo también quisiera creer en los controles del estado pero me cuesta porque con la resolución 087/17, este Departamento General de Irrigación, cuando se habilito el fracking, entregó agua de manera retroactiva. El que no es productor y no riega quizá no entienda muy bien y esto tiene carácter penal sino pregúntele a un chacarero si abre la compuerta antes de hora que le dice el turno, los problemas que puede llegar a tener. Les abrieron la compuerta del Atuel y el Diamante pero fuero a pagar después con tal al estar arriba no la mide nadie y dijeron que fue suficiente agua sin dar datos certeros por lo que inaceptable”.

Como consecuencia a la inminenete implementación de tóxicos en la extracción ejemplificó “En San Juan quedaron 5 ríos contaminados por la Barrick Gold y eso que contaban con controles. Hablan de empleo: 2000 puesto de empleo por dos años con el fracking y no llegaron a 50 por eso creo que esta modificación a la ley 7722 no es progresiva en nada, es regresiva”.

Finalmente concluyó: “Déjenme decirles a todos, que lamentablemente, el agua de Mendoza ya se negoció”.

•Fernando Burett (F.M. Viñas).