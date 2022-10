Carlos Ponce y Agustín Anzorena, estuvieron «Puntos de Vistas» emitido los sábados y hablaron sobre el Mercado Concentrador Cooperativo que trabajará en el acceso sur a General Alvear.

Carlos Ponce, Secretario de Desarrollo y Promoción departamental se refirió sobre el próximo funcionamiento de merCCoop ‘nos encontramos bastante ansiosos por el Mercado Concentrador, estamos en instancia de la conformación de la cooperativa que va a ser el modelo de gestión que va a llevar adelante el mercado, comenzamos con las tereas de recuperación del inmueble’ y sumó ‘once productores, una comisión fuerte de productores que conforman la cooperativa’. El asesoramiento de la cooperativa fue cubierto por el Municipio, pero ‘se ha tenido que hacer un arduo trabajo que fue lograr impulsar, y mantener el afecto societario’ manifestó Ponce y remarcó ‘no es fácil constituir una nueva persona jurídica, es una nueva empresa que se pone en funcionamiento’.

‘La idea es conformar la cooperativa y que el cualquier productor que quiera pueda sumarse, siempre van a estar abiertas las puertas para quienes quieran ser partes’ mencionó acerca de la conformación de la cooperativa que ya ha puesto en marcha lo que será el Mercado Concentrador Cooperativo. ‘En un momento éramos 30 personas que por equis motivo se fueron bajando así que fuimos invitando a las cooperativas de productores y quedaron los 11 productores’ indicó acerca de la formación de la cooperativa, que no está sujeta solo a estos productores.

‘N0 nos devolvieron un mercado, nos devolvieron un galpón con todas las instalaciones del baño rotas, la electricidad obsoleta… empezamos con un proyecto sobre lo que se necesita en lo inmediato para poner en funcionamiento al mercado’ mencionó el Director de Agricultura Agustín Anzorena, en cuanto a las restauraciones y el reacondicionamiento del inmueble, que ya están en marcha junto a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos.

Junto a la comisión del mercado se debe acordar la distribución de los futuros puestos que funcionarán en el mercado, ‘de acuerdo a lo que ellos quieran vamos a trabajar en la cantidad de puestos que ellos decidan, vamos a entregar el galpón con todas las condiciones para que solo tengan que ingresar a trabajar’.

En cuanto al uso que se le dará del inmueble mencionaron ‘hay distintos perfiles productores, algunos lo usarán de carga y descarga, hay productores que tienen mucha movida y que serán los que seguramente van a traer a los clientes, otros tienen la idea de traer frutas que no hay en el departamento para venderlos a los clientes que viajan al sur’.

‘Trabajará el modelo de cooperativa’. Los productores que están instalados en el mercado nacional permitirán exponer a los productores locales que no tienen tanto posicionamiento en el mercado ‘por eso se entendió que el mercado bajo la modalidad cooperativa va a ser una figura que va a proteger en términos generales no solo a estos primeros asociados, sino que también a los que se vayan sumando’ destacaron y aclararon que ‘el Municipio no está trabajando de forma activa, sabemos que tiene que ser de gestión privada’.

Gabriel Vallejos