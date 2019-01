La Agrupación Alvearense de Ajedrez se está preparando para viajar a la Final Argentina de Ajedrez 2019 en Vicente López, Buenos Aires. Son 9 los ajedrecistas alvearenses que representarán a Mendoza compitiendo con los ganadores provinciales de todo el país desde el 1 al 5 de marzo.

“El 2018 ha sido un buen año para nuestro departamento en materia de Ajedrez. Alvear está en el podio provincial con primeros puestos en categoría sub 10 en absoluto como en femenino, sub 12 en femenino, sub 14 en masculino y femenino, sub 16 en femenino y masculino y sub 18 en masculino. Se suman 3 chicos más que han salido subcampeones y clasificaron a la Final Argentina” resaltó Sebastián Lieby, Coordinador de la Agrupación.

Los costos de inscripción ($2.500 por jugador), viáticos, alojamiento y comida alcanzan los $9.500 por persona. Es por eso que los chicos están apelando a la colaboración de los vecinos y privados para conseguir los sponsors necesarios para lograr la suma. La publicidad incluirá la cobertura fotográfica del evento y las marcas corporativas de los comercios en la indumentaria de los competidores.

Cabe destacar que la Comuna y el Honorable Concejo Deliberante apoyarán económicamente a los competidores, como años anteriores, aunque no basta para todo el monto.

El próximo jueves en la ciudad de Mendoza, Álvaro Acuña (campeón adulto alvearense) disputará la final por el título máximo del ajedrez mendocino con el maestro Jorge Fernández. Hace 64 años no sucede que un alvearense obtuviera este galardón.

“Tenemos buenas expectativas de cara a esta competencia logrando representar bien a la provincia y ganar experiencias únicas que brinda esta disciplina” concluyó Lieby.

Por otro lado, quienes quieran incursionar en esto, la Escuela Municipal de Ajedrez brinda clases en el polideportivo “Deportistas Alvearenses” los lunes, martes y jueves de 18:30 hs a 20:00 hs.

