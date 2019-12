A fin de tratar la reforma de la ley 7.722 –que prohíbe el desarrollo de la minería metalífera a cielo abierto en Mendoza–, ayer en la Legislatura provincial se realizó el plenario de las comisiones de Legislación, Hidrocarburos y Ambiente del Senado; y las de Legislación y Asuntos Constitucionales (LAC), Economía, Energía y Ambiente de Diputados. La jornada cerró sin acuerdo y se pasó a un cuarto intermedio.

En este marco, en muchos rincones de la provincia se acentuaron los reclamos bajo las consignas de “El agua de Mendoza no se negocia” y “La 7.722 no se toca”, entonados por una multitud de ambientalistas y vecinos de diferentes departamentos de la provincia que se instalaron frente a la Casa de Leyes y en las rutas con sus banderas y un reclamo que sonó al unísono, exigiendo la no modificación de la norma que regula el cuidado del agua en nuestra provincia.

De nuestro departamento partió una caravana hacía la ciudad capital para reunirse y movilizarse con Asambleas por el Agua del Valle de Uco y norte provincial. En ruta 188 y calle 25 y en 143 y F la calzada permaneció cortada por lapsos que iban desde los 15 minutos hasta las dos horas, acompañada de canticos y la explicación a los transeúntes.

“Si llegan a tocar las ley vamos a tomar acciones” indicó tajante Javier López, quien volvió a sostener que “no hay licencia social. Espero que nuestros legisladores tomen conciencia de que esto no puede ser modificado y no se dejen amedrentar por las mineras y los espejitos de colores”.

No se descarta volver a las manifestaciones el día jueves.

Los momentos de mayor tensión se vivieron pasado el mediodía, cuando los diputados y senadores no pudieron abandonar la Legislatura sino hasta ya entrada la tarde, debido a la manifestación que sucedía afuera. Infanteria intervino y desplazó a los manifestantes.

“Esto no es un piquete. Es un trabajo para el futuro; para el futuro de nuestros hijos”, destacaban los ambientalistas con micrófonos y megáfonos mientras se manifestaban.

A.C.