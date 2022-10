El pasado viernes se llevó a cabo el acto de finalización del curso de formación profesional básica n° 190 para auxiliares de la policía de Mendoza, del Instituto Universitario de Seguridad Pública Delegación de General Alvear, además durante la ceremonia se anunció el inicio de la Tecnicatura Universitaria de Seguridad Pública

En el emotivo acto estuvo presente el Director Académico de IUSP Mendoza Alberto Rivero: ‘Gracias por asistir a este acto de egreso de la promoción 190 cuarta promoción en el departamento, hacemos un alto en el camino el fin de una etapa llena de sueños que viene transitando hace más de un año estos jóvenes, a su vez es el principio de sueños y esperanzas de una vida plena de realización dentro de la fuerza policial, quiero agradecer al diputado José Vílchez y a todo su equipo de trabajo, no ha sido fácil el cursado debido a la pandemia que vivimos, nuestros egresados valoran la solidaridad y el trabajo en equipo, muchos de ellos no estarían acá si no hubieran tenido el apoyo de sus familias y compañeros, hoy aseguramos que la tarea está cumplida y los objetivos se lograron’

Del mismo modo también se hizo presente el Comisario General Marcelo Calipo (Director General de la Policía de Mendoza): ‘Gracias a las familias que se hacen presentes para este hermoso acto, uno como Jefe de la Policia de Mendoza se pone orgulloso de haber cumplido un objetivo, quiero felicitar a los nuevos integrantes que se sumaran, esto es un logro que se obtuvó con respecto, trabajo, responsabilidad, en esta primera etapa que hoy concluye comienza una nueva que requiere de mucha mas responsabilidad’

José Colilaf (Coordinador IUSP) destacó: ‘Crece el insituto y el departamento, estamos mas que orgullosos de todo lo que se logró, tenemos mas de 200 inscriptos los cuales proximamente tendrán sus primeros examenes a fines de este mes para el nuevo curso que arrancara el primero de febrero, yo en lo personal me siento orgulloso y muy agradecido de estar en este momento’

Finalmente el Intendente de nuestro departamento Walther Marcolini felicito el trabajo logrado: ‘La seguridad es una parte central donde tener a hombres y mujeres formados tecnicamente es sumamente importa pero no solo con esto si no también con valores cuando hay un contrato social, quiero decirles a los egresados que nos sentimos orgullosos de ustedes, yo les pido que confien en ustedes para que sean personas de bien’

Ludmila Lucero