“La situación es preocupante porque aproximadamente la mitad de los cuadrilleros inscritos no recibieron los $3000 y hay que aplicar igualdad”, expresó Gustavo Vendramín.

El concejal del FPV agregó: “Queremos pedirle al intendente que articule los medios y acciones necesarias para otorgar la ayuda a los cosechadores y cuadrilleros. Mucha más gente de la que estaba en las planillas podría haber cobrado. Me parece que el manejo el dinero ha sido desprolijo y desorganizado. 300 personas han cobrado y 300 no, aproximadamente. O sea que la mitad no recibió la ayuda y están reclamando. Estamos esperando respuesta por parte del ejecutivo. Seguramente se retomará la sesión para encontrar una solución.”

JT