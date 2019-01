La lucha contra la pobreza y la asistencia a los sectores más vulnerables se verá con más fuerza en la provincia en 2019, según prometió el Gobierno, que prevé duplicar la cantidad de dinero destinado a asistencialismo. Teniendo en cuenta el complejo panorama económico actual y que también se avizora para el próximo, este año se registró un aumento de la cantidad de beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH).

Según datos de la Administración Nacional de la Seguridad Nacional (Anses), en febrero de este año había 181.184 niños perceptores de la AUH en la provincia, mientras que en octubre este número se había incrementado a 187.227. La cifra representa casi un 5% de todos los niños del país que la reciben (3,9 millones). En tanto, los titulares en Mendoza (padres o madres) eran 100.398 en febrero, mientras que ahora este número creció levemente a 101.786.

Anses destina planes sociales a más de 200 mil mendocinos, porque 3.779 mujeres en la provincia reciben asignación por embarazo y 30.761 estudiantes el plan Progresar (de un total de 507.055 subsidios en el país).

El crecimiento de los beneficiarios de la AUH puede corresponder a la suba demográfica normal en la provincia, pero también economistas alertan que la misma no estaría siendo contenida por la búsqueda exitosa del empleo, ya que los mendocinos con trabajos formales no están incluidos en la AUH, sino en las asignaciones familiares, que aquí se entregan a 164.792 niños (no están incluidos los hijos de empleados estatales ni municipales).

Pobreza y empleo

En Mendoza la pobreza alcanza al 27,9% de la población, mientras que la indigencia es del 3,4%, según datos del primer semestre de 2018 del Indec.

Además en la provincia se duplicó la cantidad de personas que buscan un segundo trabajo (de 42.000 a 94.000), según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del segundo semestre. Si bien creció la tasa de empleo en nueve décimas, también lo hizo la de desempleo, del 3,7 al 5,5 por ciento. En este sentido, se destaca la necesidad de generar más ingresos en las familias, lo que obligó a que más personas salieran a buscar trabajo.

Al respecto, Daniel Garro, economista de Value, opinó que el escenario no solamente es complicado ahora sino que también lo será en 2019. “Según las mediciones hay gente que está buscando trabajo y no lo consigue; y también un sector que lo perdió y debió caer en el subempleo. El contexto de recesión e inflación es un gran problema que no se ha podido solucionar”, indicó.

Además, consideró que si bien Mendoza tiene las cuentas más ordenadas que la Nación, es la política macroeconómica con la que se deben afrontar los problemas. “Los bonos fiscales han sido una buena medida para posibilitar inversiones, pero la situación económica seguirá siendo compleja, ya que en primer lugar no se podrá subsistir con tasas del 50%, y además el estado actual de la economía mundial tampoco ayuda”, planteó Garro.

En tanto, Sebastián Laza, economista asesor del Gobierno provincial, expresó que Mendoza ha seguido creciendo en creación de empleo, aunque también señaló que subió la subocupación. Destacó que los bonos fiscales ayudaron a generar más trabajo y sumó un “ritmo de obra pública más alto, la reactivación del petróleo, energía y una mayor cosecha de uva, que tendrá en consiguiente más elaboración de vino”.

No obstante, sostuvo también que será un año complejo por el ajuste fiscal, pero además consideró que los mercados se pondrán “nerviosos” hasta que no haya cierta “claridad” respecto al resultado de las elecciones.

Más asistencia: la Provincia duplica el presupuesto en 2019

Al margen de la ayuda nacional, en Mendoza también hay políticas de asistencia social que se destinan a unos 240.000 beneficiarios, según confirmó el subsecretario de Desarrollo Social, Alejandro Verón.

Además se trabaja con un plan de Seguridad Alimentaria, que cuenta con cuatro ítems.

Por un lado el “Comer juntos en familia”, para 1.800 personas y una inversión de 13 millones de pesos; “Nutrifamilia”, para 700 personas y un gasto de 2,5 millones de pesos; Tarjeta Tickets, con 10.000 beneficiarios y una inversión de 30 millones de pesos; y los módulos alimentarios, que tienen unos mil beneficiarios y una inversión total de 300.000 pesos.

El funcionario provincial destacó que el primer problema de la economía y que más golpea a los sectores vulnerables es la inflación: “Desde Desarrollo Social venimos realizando un aumento de la asistencia alimentaria, para llegar a toda la población que necesita la ayuda del Estado”.

De hecho, el presupuesto para esta asistencia en 2019 se duplicará:pasará de 123 a 246 millones de pesos, y estará mayoritariamente orientado a niñez y adolescencia.

“Se dice que el Gobierno ajusta, pero lo cierto es que estaremos más cerca de los que más necesitan”, expresó el también dirigente de Barrios de Pie, quien destacó el trabajo que se ha realizado con el Gobierno en el plan “La Provincia en tu Barrio”, con en el cual “se llegó con servicios completos en salud, documentos y controles”.

Verón indicó que en el operativo 2019 se dará más importancia a los centros de desarrollo infantil, que llegan a 4.000 mendocinos de 0 a 12 años, y donde se les da de comer y se los contiene a través de trabajos recreativos, deportes y educación. “Allí detectamos también de manera temprana los inconvenientes de salud, si es que los tienen, y vamos haciendo un seguimiento”, comentó el funcionario.

De los 39 centros, siete tuvieron reformas edilicias en las últimas semanas, mientras que otros siete se arreglarán en enero, ocho tendrán más equipamiento y se espera que ocurra lo mismo con otros 14.

Verón también adelantó que tendrán reuniones con la Nación, con el ministerio que conduce Carolina Stanley (Desarrollo Social), para firmar aumentos en las tarjetas alimentarias, que hoy rondan entre 250 y 2.500 pesos por mes.

Finalmente, respecto de su impresión para el 2019, el funcionario indicó que “pese al escenario nacional complicado estamos con optimismo en función a lo que encararemos con mayor incidencia. Tenemos el deseo de que estas iniciativas tengan continuidad en el tiempo para que haya impacto en la política social de Mendoza”.

Fuente: Los Andes.

Edición: F.B.