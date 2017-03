El SUTE rechazó la última propuesta del 17% de suba salarial en dos tramos y el Ejecutivo no dudó en sacar el aumento por decreto. El gobernador Alfredo Cornejo habló al respecto y le apuntó a la mala negociación de Adrián Mateluna, líder del sindicato de los maestros.

“Al SUTE y a Mateluna no les importó. Ya veo que es una cuestión meramente política, la lista celeste tiene internas. Intentó hacerse el guapo con el Gobierno”, fustigó el mandatario.

El gobierno ya redacta el decreto de aumento para los docentes que será dado a conocer en las próximas horas y prepara “anuncios educativos” para esta misma mañana.

Por su parte, el SUTE confirmó el rechazo del plenario docente a la oferta oficial y confirmó el paro del 6 y 7 de marzo.

El fracaso de las negociaciones paritarias hace prever que la puja salarial derive en una confrontación anual entre el Gobierno y el gremio.

“Este gobierno autoritario que no se condice con lo que decía en campaña, que venía a buscar el diálogo, hoy no da respuesta a trabajadores que no les queda otra que salir a la calle. Esto significa un conflicto todo el año. Ratificamos el no inicio de clases para el lunes”, disparó el titular del gremio, Adrián Mateluna.

Hay al menos cuatro fechas clave en 2017 en las que todo hace prever recrudecimientos: el lunes 6 de marzo el inicio del ciclo lectivo se dará en medio de una pulseada expuesta sobre los niveles de asistencia a las escuelas tanto de docentes como de alumnos, sobre la actividad escolar efectiva de los trabajadores en los dos primeros días del ciclo 2017 y sobre el nivel de concurrencia a la movilización que ya organiza el SUTE.

También se esperan nuevos choques frente a una postergada elección de integrantes de las juntas calificadoras y de disciplinas con fechas vencidas pero aún no convocada por un gobierno que rechaza la integración de estos órganos.

En junio (salvo un plenario de Corte previo) la decisión de la Suprema Corte sobre la vigencia o no del Ítem Aula atizará diferencias sea cuál fuere la resolución final. Ese mismo mes se vivirá el proceso electoral interno en el sindicato y hacia fin de año (quizás en octubre) habrá elecciones legislativas.

Se descuenta que en la elección gremial habrá algún tipo de apoyo del Gobierno a alguna lista de oposición a la conducción del sindicato y que desde la conducción sindical existirá algún tipo de respaldo a las candidaturas políticas opositoras al actual gobierno.

El texto

El decreto que firmará Cornejo no contemplará la reapertura paritaria de octubre aunque sí la ayuda para útiles de 1.000 pesos para el sector docente y 1.200 pesos para la vestimenta de los celadores.

También dará carácter “acumulable” a los aumentos del 10% de febrero y del 7 % de julio, a pesar de que a lo largo de la mayor parte de la negociación previa los porcentajes se habían presentado como “no acumulables” por ambos negociadores.

El mismo subsecretario de Gestión Pública, Ulpiano Suárez, confirmó ayer que el 10% más el 7% “serán acumulables”.

El decreto establecerá que el valor índice se aumentará a 3,9469 en febrero y a 4,3022 desde julio para maestros.

Fijará “la misma pauta de incremento para todos los docentes de cualquier nivel y modalidad y para los celadores”. También dispondrá que “se aplicará en los ítems existentes de la estructura salarial con carácter remunerativo y bonificable a partir del uno de febrero, sobre el básico y el estado docente en el caso de los docentes y sobre el básico y el ítem acuerdo paritario 2008 y 2013 para celadores”.

En cuanto al Estado Docente lo establecerá en 3.137 pesos para febrero y en 3.420 desde julio. “El Estado Docente se pagará hasta en dos cargos de base o hasta un cargo y 20 horas cátedra o un cargo jerárquico y 16 horas cátedra”.

Para las horas cátedra de educación inicial, primaria y secundaria el índice para determinar los salarios básicos por hora cátedra subirá a 3,0371 desde febrero y 3,3304 desde julio. En estos casos el Estado Docente subirá a 1.178 en febrero de una a cinco horas cátedra y a 1.222 de seis a once horas cátedra.

En el nivel de la educación superior el texto que se estudia prevé que se aumente el índice que define básicos a 3,0180 desde febrero y a 3,2896 desde julio. En este caso el Estado Docente será de 1.177 pesos de una a cinco horas.

Finalmente, para los celadores se contemplará un básico de 2.434 pesos desde febrero y de 2.677 desde julio; un Ítem Paritaria 2008 de 4.035 pesos y 4.438 y un adicional Paritaria 2013 de 844 para febrero y de 930 pesos para julio.

Fuente: Diario Los Andes

JT