Por iniciativa de la Organización Mundial de la Salud el 19 de octubre se celebra mundialmente el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama con el objetivo de crear conciencia y promover que cada vez más mujeres accedan a controles, diagnósticos y tratamientos oportunos y efectivos. El cáncer de mama se puede producir tanto en hombres como en mujeres; sin embargo, es mucho más común en las mujeres.

Una de cada ocho mujeres puede padecer cáncer de mama. El 85% de los tumores puede ser detectado por medio de una mamografía anual y el 95% de los casos tiene un buen pronóstico con un diagnóstico temprano.

¿Cuáles son los síntomas del cáncer de mama?

Entre los signos y síntomas del cáncer de mama se pueden incluir los siguientes:

Un bulto o engrosamiento en la mama que se siente diferente del tejido que la rodea.

Cambio de tamaño, forma o aspecto de una mama.

Cambios en la piel que se encuentra sobre la mama, como formación de hoyuelos.

La inversión reciente del pezón

Descamación, desprendimiento de la piel, formación de costras y pelado del área pigmentada de la piel que rodea el pezón (areola) o la piel de la mama

Enrojecimiento o pequeños orificios en la piel que se encuentra sobre tu mama, como la piel de una naranja.

Mitos sobre la mamografía:

• Puede reemplazarse por la ecografía – FALSO.

La Mamografía es irremplazable, siendo la ecografía sólo complementaria

• Duele – FALSO.

Aunque el dolor es una sensación individual, la mamografía ejerce presión que puede resultar incómodo por no doloroso. Es una técnica no invasiva. La compresión de la mama ayuda a la visualización y disminuye la dosis de radiación absorbida.

• No tengo ni síntomas, no necesito una mamografía – FALSO.

El cáncer de mama es una enfermedad indolente; por lo que el chequeo anual es fundamental para detectarla.

• Puede generar cáncer de tiroides – FALSO.

La glándula tiroides no está expuesta a los rayos, por lo que no tiene relación alguna con el cáncer de tiroides. Además, la dosis de radiación que se utiliza en una mamografía es muy baja y tampoco produce cáncer en ningún otro órgano.

• Tengo implantes, no puedo realizarme mamografía – FALSO.

Se puede realizar la mamografía aún con implantes. Para evaluar adecuadamente los tejidos mamarios el especialista realiza una maniobra especial, que también es indolora.

• Hacer anualmente una mamografía aumenta el riesgo de cáncer de mama – FALSO.

La radiación que se utiliza es mínima y no existen datos científicos que sustenten esta creencia.

La mamografía es una técnica no invasiva, rápida, indolora y efectiva. Detecta cáncer o lesiones mamarias de alto riesgo de malignizarse muchos años antes de que sea palpatorio o se manifieste clínicamente, ya que el cáncer de mama es una enfermedad silente y de lenta progresión.

Factores de riesgo

Un factor de riesgo de cáncer de mama es cualquier cosa que te hace más propensa a tener cáncer de mama. Pero el hecho de tener uno o incluso varios factores de riesgo de cáncer de mama no necesariamente significa que contraerás cáncer de mama. Muchas mujeres que contraen cáncer de mama no presentan otros factores de riesgo que el simple hecho de ser mujer.

Los factores asociados a un mayor riesgo de contraer cáncer de mama son los siguientes:

Ser mujer. Las mujeres son mucho más propensas que los hombres a contraer cáncer de mama.

Edad avanzada. El riesgo de contraer cáncer de mama aumenta a medida que envejeces.

Antecedentes personales de afecciones mamarias. Si te has sometido a una biopsia de mama en la cual se detectó un carcinoma lobulillar in situ o una hiperplasia atípica de mama, tienes alto riesgo de contraer cáncer de mama.

Antecedentes personales de cáncer de mama. Si tuviste cáncer en una mama, tu riesgo de contraer cáncer en la otra mama es mayor.

Antecedentes familiares de cáncer de mama. Si a tu madre, hermana o hija se le diagnosticó cáncer de mama, particularmente a temprana edad, tu riesgo de contraer cáncer de mama es mayor. De todas maneras, la mayoría de las personas a las que se les diagnostica cáncer de mama no tienen antecedentes familiares de la enfermedad.

Genes hereditarios que aumentan el riesgo de contraer cáncer. Ciertas mutaciones genéticas que aumentan el riesgo de contraer cáncer de mama pueden transmitirse de padres a hijos. Las mutaciones genéticas más conocidas se conocen como «BRCA1» y «BRCA2». Estos genes pueden aumentar en gran medida tu riesgo de contraer cáncer de mama y otros tipos de cáncer, pero no logran que el cáncer sea inevitable.

Exposición a la radiación. Si recibiste tratamientos con radiación en el tórax en la niñez o en las primeras etapas de la adultez, tus probabilidades de contraer cáncer de mama son mayores.

Si recibiste tratamientos con radiación en el tórax en la niñez o en las primeras etapas de la adultez, tus probabilidades de contraer cáncer de mama son mayores. Ser obeso aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama.

Tener tu primera menstruación a una edad temprana. Tener tu primera menstruación antes de los 12 años aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama.

Comenzar la menopausia a una edad mayor. Si en tu caso la menopausia comenzó a una edad mayor, tienes más probabilidades de contraer cáncer de mama.

Tener tu primer hijo a una edad mayor. Las mujeres que tienen su primer hijo después de los 30 años pueden correr un riesgo mayor de contraer cáncer de mama.

Nunca has estado embarazada. Las mujeres que nunca estuvieron embarazadas tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de mama que las mujeres que tuvieron uno o más embarazos.

Terapia hormonal posmenopáusica. Las mujeres que toman medicamentos de una terapia hormonal que combinan estrógeno y progesterona para tratar los signos y síntomas de la menopausia tienen un mayor riesgo de contraer cáncer de mama. El riesgo de contraer cáncer de mama disminuye cuando las mujeres dejan de tomar estos medicamentos.

Consumir alcohol. El consumo de alcohol aumenta el riesgo de contraer cáncer de mama.

Para prevenir el cáncer de mama es recomendable:

Llevar una alimentación balanceada y alta en fibra, que incluya brócoli, acelgas, espinacas, setas, uva y papaya

Disminuir el consumo de azúcares y grasas

Practicar ejercicio al menos 30 minutos diariamente

Mantener un peso adecuado

Evitar el cigarro y el alcohol

Realizar una auto-exploración mamaria mensual a partir de los 20 años, de preferencia al quinto día de la menstruación

Solicitar una mastografía a partir de los 34 años, en caso de antecedentes familiares de la enfermedad. Si no se tienen, se debe hacer cada dos años a partir de los 40, y cada año al llegar a los 50.

En 1990 un grupo de mujeres se reunió para trabajar por los niños, sin embargo una de las integrantes advirtió que en General Alvear era muy escasa la atención hacia pacientes oncológicos adultos. Fue así que nació una comisión que pasó a denominarse Alcec (Alvearenses en Lucha Contra el Cáncer).

ALCEC, es una institución abocada a brindar ayuda a mujeres para la prevención contra el cáncer de mama y realizan 1.200 mamografías anuales, de las cuales el 30% son totalmente gratuitas. El resto se realiza a través de las obras sociales. Uno de los pilares fundamentales son los socios que hacen su aporte para ayudar económicamente a la asociación: “Tenemos 250 socios que aportan una cuota de 15 pesos. Hay gente que está dispuesta a pagar una cuota mayor y la recibimos con mucho gusto”, detalló Alicia Zamarbide, Secretaria de la entidad.

Hilda Hidalgo, Presidente de ALCEC comentó: “El propósito es realizar mamografías, y a aquellas mujeres que no tenga cobertura social y no tengan modo de pagar particular se les realiza sin cargo alguno”

Respecto a la documentación que se requiere, Zamarbide aseveró: ““La documentación es la identificación con el documento respectivo. Deben concurrir con el previo permiso de ALCEC al Hospital donde se encuentra el mamógrafo para posteriormente realizarse los estudios”.

R.B (F.M Viñas).