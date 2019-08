Cada 12 de agosto General Alvear celebra su cumpleaños en conmemoración de la creación del departamento en 1914.

Durante una jornada atípica (al no ser feriado departamental), se desarrollarán diversas actividades. A las 11:00 está previsto que comience el Acto Oficial en el Monumento al Gral. San Martín; mientras que a las 11:30 daría inicio el Desfile Cívico Escolar por Avenida Alvear Oeste hasta la plaza Carlos María. A las 21:30 horas, en el Cine Teatro Antonio Lafalla se presentará la Orquesta Sinfónica de la UnCuyo.

105 AÑOS DE HISTORIA

El 12 de agosto de 1914, se promulga la ley Nº 635 que da creación al departamento de General Alvear.

El proyecto de ley fue redactado por el diputado Estanislao Salas, en base a un documento elaborado por los vecinos de la Colonia General Alvear, con más de mil firmas que avalan esta petición y en donde se ponen de manifiesto los avances que ha logrado la joven colonia.

12 de agosto de 1914.

Por cuanto el Senado y la Cámara de Diputados de la provincia, sanciona con fuerza de ley:

Art. 1º) Declarase departamento al distrito “Colonia Alvear”, del departamento de San Rafael, comprendido entre los siguientes limites: Norte, Río Diamante; Sur, Territorio de La Pampa Central; Este, Río Salado; y Oeste, Línea Divisoria entre Monte Coman y Distrito Colonia Alvear y Río Atuel.

Art. 2º) Denominase a este nuevo departamento “General Alvear”.

Art. 3º) Queda incorporado al Tercer Distrito Electoral.

Art. 4º) La villa de la Colonia Alvear será asiento de las autoridades departamentales.

Art. 5º) El departamento de General Alvear elegirá a su senador, el cual terminará su mandato el 31 de mayo de 1920.

Art. 6º) Crease el puesto de Jefe Político de General Alvear con sueldo mensual de trescientos pesos.

Art. 7º) Los gastos que demande la ejecución de esta Ley, serán de rentas generales con imputación a la misma.

Art. 8º) Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura en Mendoza, a 6 de agosto de 1914.

Alberto A. Day Rafael Guevara

C.S. Walrond V. R. Saurina

S. de la H. Cámara S. de la H. Cámara de Diputados de Senadores

Por tanto:

Téngase por Ley de la Provincia, cúmplase, comuníquese, publíquese e insértese en el Registro Oficial.

ORÍGENES DEL DEPARTAMENTO

Se le designa el nombre de Departamento de General Alvear en homenaje al prócer vencedor en la batalla de Ituzaingó: don Carlos Antonio Josef Gabino del Ángel de la Guarda de Alvear, nacido el 25 de octubre de 1879.

El poblamiento de General Alvear es tal vez el más original que se ha dado en el suelo mendocino. No recibió ningún aporte decisivo venido del valle del Río Mendoza, donde está asentada su ciudad capital, ya que desde sus principios y a través del Ferrocarril Oeste, se relacionó con la pampa húmeda, especialmente con la Capital del país, desde el punto de vista social, económico, cultural, etc. Por esta misma vía recibió el aporte inmigratorio, que no sorprende por su cantidad, sino, por la variedad de orígenes, dándole al Departamento su calidad de ser el más cosmopolita de la Provincia.

La “Pampa de la Varita”, como se denominaba antiguamente a este territorio rodeado por los ríos Atuel, Salado y Diamante, fue ocupada desde la prehistoria por “Puelches Algarroberos”, reemplazados luego de su desaparición, durante la conquista española, por los grupos “Mapuches” que poblaron gran parte del país. Estas tierras, que pertenecieron a los “Goicos”, fueron vendidas a Ángel Báez y heredadas por su yerno el Dr. Manuel A. Saez. Luego pasaron a manos de los Sres. Melchor Balaustegui y Leopoldo Taboada, quienes las vendieron en 1884, a Don Diego de Alvear, hijo del General Carlos de Alvear, héroe y guerrero de la Independencia.

Por estar el territorio situado en un lugar estratégico, para contener los malones indígenas que hasta fines del siglo XIX asolaban a Mendoza y San Luis, sobre las márgenes de los ríos Diamante y Salado se construyeron numerosos fuertes y fortines, de los que se destaca el “Fuerte Nuevo o Diamante”, fundado el 29 de setiembre de 1863 por Pablo Irrazabal con tropas del 1º de Caballería de Línea. En este lugar, por ello su relevancia histórica, hizo en 1865 sus primeras armas contra los indios, cuando contaba con 22 años y el grado de Capitán, quién luego sería dos veces presidente de la República y principal gestor de la Campaña del Desierto, el General Julio A. Roca.

CREACIÓN DEL DEPARTAMENTO

Solucionando el problema indígena, el Ing. Carlos de Chapeurouge, enviado por los herederos de Don Diego de Alvear, inicia los trabajos de colonización a fines de 1899 y da por fundada la “Colonia Alvear” el 20 de mayo de 1901. Años más tarde, el 12 de agosto de 1914, en virtud de la Ley Nº 635 de la Legislatura Provincial se sanciona la creación del Departamento con los límites que posee actualmente. La villa cabecera, denominada Colonia Alvear, fue elevada al rango de Ciudad por Decreto Provincial (Nº 2.215), el 19 de setiembre de 1953.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

General Alvear se encuentra ubicado al sur-este de Mendoza, a 320 km de la capital provincial. Tiene una superficie que abarca un total de 14.448 km², se extiende sobre una planicie llana que presenta un leve desnivel hacia el Este donde se encuentran pequeñas elevaciones constituidas por médanos.

Al Norte se encuentra el río Diamante que nos separa del departamento de San Rafael; al Este, el río Salado que nos separa de la provincia de San Luis; al Sur, el paralelo 36° nos separa de la provincia de La Pampa y al Oeste, el río Atuel y la línea imaginaria de Goico, nos separa del departamento de San Rafael.

